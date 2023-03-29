Москва, 29 марта, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС) по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян освобождён от должности. Соответствующий указ подписал 29 марта президент России Владимир Путин.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Александр Чуприян

Об отставке сообщили в пресс-службе Кремля. Чуприян работал на руководящей должности в министерстве с 2018 года, в 2021–2022 годах временно исполнял обязанности главы МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможной отставке Чуприяна СМИ информировали в феврале. Предполагалось, что он покинет должность в марте после окончания контракта.