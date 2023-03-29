Москва, , 19:36 — REGNUM Российские производители безалкогольных напитков поддержали предложение Минпромторга провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков и готовы в нем участвовать. Напомним, согласно предложению министерства, пилотный проект по маркировке безалкогольных напитков может быть реализован с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года. Государственная система маркировки товаров «Честный знак» и компании-поставщики технических решений готовы к проведению этого эксперимента, если правительство примет решение его провести.

Бутылки лимонада Peggy Marco

Компания BAIKALSEA «с самого начала успешно маркирует воду», рассказал генеральный директор предприятия Руслан Коковин. По его словам, «это позволило повысить доверие покупателей к нашим брендам, понимать, как бороться с подделками на рынке и создать справедливые условия конкуренции».

«Наши традиционные сладкие напитки, линейку которых мы сейчас активно развиваем, также пользуются популярностью, а значит, вопросы доверия к брендам и борьба с подделками остаются актуальными, — отметил гендиректор BAIKALSEA Company. — С учетом того, что все технологии многократно отработаны, мы уверены, что эксперимент по маркировке этих товаров пройдет успешно и эта мера очистит рынок от подделок».

«Когда мы внедряли маркировку воды, были опасения отрасли о наличии оборудования, высокой стоимости внедрения, сложности и так далее, — отметил представитель компании «Корсаковский завод пива и напитков «Северная звезда» Александр Кондрашев. — Но благодаря эксперименту отладили процессы и вошли в обязательную маркировку воды в штатном режиме, продолжаем выпускать продукцию. Поэтому обязательно примем участие в эксперименте по сладким напиткам, чтобы все отработать на этапе эксперимента. Это хорошая возможность для бизнеса, так как у нас большая линейка сладких напитков: квас «Корсаковский», «Первый зимний квас», лимонад «Вкусная газировка», энергетики Madforce и другие напитки».

На Очерском заводе напитков поддерживают инициативу Минпромторга и отмечают присутствие на рынке нелегальных товаров. «Мы всегда предлагаем нашим потребителям только лучшие продукты из лучших ингредиентов. Сейчас, к сожалению, мы видим на рынке фальсификаты, которые производятся из неизвестных ингредиентов, красителей, подсластителей. Это отражается на образе всей отрасли. Поэтому, конечно, мы понимаем необходимость контроля за данным рынком, и готовы приступить к эксперименту по обязательной маркировке средствами идентификации безалкогольных напитков», — прокомментировал инженер по системе менеджмента качества предприятия Денис Лоханин.

Готовы включиться в работу по тестированию маркировки и на лимонадной фабрике «Майкопская», рассказал генеральный директор предприятия Александр Сорокин. «Благодаря квалифицированной работе сотрудников фабрики мы вступили в маркировку воды в установленные сроки, — отметил он. — Минеральная вода «Майкопская», питьевая вода «Оштен» уже выпускаются с кодами маркировки «Честный знак». Также у нас есть линейка безалкогольных напитков «Ранова», и мы готовы вступить в эксперимент по сладкой воде, чтобы потестировать все процессы».

Эксперты уверены — проведение эксперимента по маркировке безалкогольных напитков в России позволит обеспечить легальному бизнесу защиту от недобросовестных конкурентов, которые производят фальсификат и контрафакт. Напомним, система «Честный знак» внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года начнется поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.