Журналист украинского телеканала вступил в спор с прихожанами Киево-Печерской лавры и сбежал

Киев, , 19:43 — REGNUM Корреспонденту украинского «Пятого» телеканала, который пытался взять интервью у прихожан Киево-Печерской лавры, собравшихся утром 29 марта в обители в поддержку монахов, пришлось ретироваться после того, как он получил отпор со стороны верующих.

Верующие в Киево-Печерской лавре © SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Известно, что диалог с собравшимися не задался с самого начала. Прихожане неохотно отвечали на вопросы журналиста, некоторые вступали в спор или делали замечания. Последней каплей стал разговор с женщиной, которая объяснила, чем закончатся гонения на каноническую УПЦ со стороны президента Владимира Зеленского.

«Украинская православная церковь — душа украинского народа. Без нее Закарпатье отойдет Венгерской церкви, Буковина — Румынской, а Львов, Тернополь и Ивано-Франковск — Польской церкви», — предрекла украинка, с которой согласились собравшиеся.

В конечном итоге, сотруднику телеканала пришлось сбежать со словами, что он «не может больше разговаривать с этими людьми».

Как сообщало ИА REGNUM, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи не покинут обитель до окончания судебного разбирательства с заповедником.

23 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, в котором потребовали оспорить переданные ПЦУ права на эту обитель.