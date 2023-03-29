Симферополь, 29 марта, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Украинские войска пытались атаковать Крым, скорее всего, беспилотником «Стриж». Об этом 29 марта заявил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Mil.gov.ua Беспилотник «Стриж»

«Удар пытались нанести по координатам. Отработал РЭБ. Скорее всего «Стриж», — написал Крючков.

Он отметил, что такая история уже была пару недель назад.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в Симферопольском районе системами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Дрон упал в поле, жертв и разрушений нет.