Вашингтон, 29 марта, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал о последствиях членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

В 2008 году глава внешнеполитического ведомства отмечал, что «вступление Украины и Грузии в НАТО является главным раздражителем, которой грозит превратиться в сильную проблему в отношениях с теми странами НАТО, которые продавливают соответствующее решение».

«Белый дом утверждает, что действия Москвы в отношении Украины не были ничем спровоцированы», — сообщил Макговерн в интервью YouТube-каналу Stephen Gardner, добавив, что это ложь, о которой известно Вашингтону.

Аналитик напомнил, что Лавров предупреждал о последствиях ещё в 2008 году.

По словам Макговерна, причиной текущего конфликта на Украине стала политика НАТО во главе с США, которые наращивали свои силы в Европе. Бывший сотрудник ЦРУ пояснил, что Вашингтон отдавал себе отчёт о последствиях решения по Украине, однако проигнорировал предупреждения со стороны России в 2008 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны не намерены останавливать конфликт на Украине. Таким образом он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что сейчас перемирие будет в интересах Москвы, а этого допустить нельзя.