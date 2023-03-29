Глава Минфина РФ Силуанов констатировал снижение интереса россиян к финансовым вложениям

Москва, , 19:11 — REGNUM Интерес жителей России к финансовым вложениям снижается, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он сообщил об этом 29 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна — интерес снижается», — сказал Силуанов.

Глава Минфина сравнил активность россиян с ситуацией в 2021 году, когда «был особо заметен» интерес жителей страны к инвестициям на финансовом рынке. Сейчас его намерены возродить, в том числе с помощью создания долгосрочных сбережений. Силуанов считает, что надо создать условия, при которых жители РФ захотят «надёжно вложить деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода» вместо того, чтобы «держать их под подушкой или в банке». Эту задачу он назвал одной из главных на финансовом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года Силуанов заявил, что главам регионов необходимо изучать и внедрять положительный опыт других субъектов Российской Федерации для привлечения инвестиций, а не сидеть в ожидании дотаций из федерального бюджета. Он добавил, что руководству субъектов Российской Федерации необходимо сделать так, чтобы регион был инвестиционно-привлекательным.