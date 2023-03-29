Дмитров , Московская область, 29 марта 2023, 18:52 — REGNUM Против учителя, ударившего школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, возбуждено уголовное дело. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Школьный класс
Школьный класс
Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

По данным следствия, учитель одной из школ Дмитрова нанёс ученице удар по голове. Инцидент был запечатлён на видеозапись. В настоящее время следователи проводят допросы родителей школьницы и сотрудников учебного заведения.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта ученица одной из школ Санкт-Петербурга пострадала от рукоприкладства со стороны педагога. По словам матери семиклассницы, учительница ударила девочку, в результате та получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. При этом другие дети говорят, что педагог девочку не била, а лишь потребовала показать тетрадь после того, как та хамила ей на уроке.