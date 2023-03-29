Дмитров , Московская область, 29 марта, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Против учителя, ударившего школьницу по голове в подмосковном Дмитрове, возбуждено уголовное дело. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

По данным следствия, учитель одной из школ Дмитрова нанёс ученице удар по голове. Инцидент был запечатлён на видеозапись. В настоящее время следователи проводят допросы родителей школьницы и сотрудников учебного заведения.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта ученица одной из школ Санкт-Петербурга пострадала от рукоприкладства со стороны педагога. По словам матери семиклассницы, учительница ударила девочку, в результате та получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. При этом другие дети говорят, что педагог девочку не била, а лишь потребовала показать тетрадь после того, как та хамила ей на уроке.