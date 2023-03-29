Медведев призвал добиваться большей эффективности боеприпасов
Казань, 29 марта 2023, 18:52 — REGNUM В условиях проведения специальной военной операции России расход боеприпасов возрос многократно, заявил 29 марта на совещании во время посещения Казанского порохового завода зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Промышленники должны без сбоев обеспечивать потребности Вооружённых Сил, отметил он.
При производстве боеприпасов необходимо использовать новые разработки и современные технологии, это повысит эффективность боеприпасов, добавил Медведев.
Как сообщалось ранее, 23 марта на совещании с директорами заводов оборонно-промышленного комплекса Медведев зачитал телеграмму, которую Иосиф Сталин направил главам предприятий в 1941 году. Зампред Совета безопасности объяснил, что прочёл директорам заводов эту телеграмму, чтобы их «взбодрить».