Казань, 29 марта, 2023, 18:52 — ИА Регнум. В условиях проведения специальной военной операции России расход боеприпасов возрос многократно, заявил 29 марта на совещании во время посещения Казанского порохового завода зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Алексей Майшев/РИАНовости Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО

Промышленники должны без сбоев обеспечивать потребности Вооружённых Сил, отметил он.

При производстве боеприпасов необходимо использовать новые разработки и современные технологии, это повысит эффективность боеприпасов, добавил Медведев.

Как сообщалось ранее, 23 марта на совещании с директорами заводов оборонно-промышленного комплекса Медведев зачитал телеграмму, которую Иосиф Сталин направил главам предприятий в 1941 году. Зампред Совета безопасности объяснил, что прочёл директорам заводов эту телеграмму, чтобы их «взбодрить».