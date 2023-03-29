Бронеавтомобиль HMMWV на учениях десанта США и Южной Кореи застрял в песке

Сеул, , 19:01 — REGNUM Бронеавтомобиль HMMWV, принимавший участие в южнокорейско-американских учениях десанта Ssangyong, застрял в песке на побережье, где проходила высадка. Об этом сообщает РИА Новости.

Бронеавтомобиль HMMWV (сс) U. S. Navy photo By Photographers Mate 3rd Class Shawn Hussong

Тактические учения Южной Кореи и США проходили с 27 по 29 марта в городе Пхохане и его окрестностях (~272 км к юго-востоку от Сеула). СМИ был продемонстрирован лишь один день из активной части совместных манёвров.

Военные в полном снаряжении стартовали с островов Токто и Макин и высадились на берег в портовом городе. Учения начались с имитации бомбардировки вражеского района, после чего последовала высадка военных на берег.

Сообщается, что с южнокорейской стороны в манёврах принимали участие машины-амфибии KAAV своей версии AAV7, а с американской — десантные катера на воздушной подушке LCAC и бронированные машины HMMWV.

После высадки на берег одна из американских многоцелевых машин с трудом передвигалась по пляжу, а затем и вовсе увязла в песке, нескольким военнослужащим пришлось её толкать.

Как сообщало ИА REGNUM, в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) началось плановое командно-штабное учение с новосибирским ракетным соединением. В учениях участвуют более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.