Сеул, 29 марта 2023, 19:01 — REGNUM Бронеавтомобиль HMMWV, принимавший участие в южнокорейско-американских учениях десанта Ssangyong, застрял в песке на побережье, где проходила высадка. Об этом сообщает РИА Новости.

Бронеавтомобиль HMMWV
Бронеавтомобиль HMMWV
(сс) U. S. Navy photo By Photographers Mate 3rd Class Shawn Hussong

Тактические учения Южной Кореи и США проходили с 27 по 29 марта в городе Пхохане и его окрестностях (~272 км к юго-востоку от Сеула). СМИ был продемонстрирован лишь один день из активной части совместных манёвров.

Военные в полном снаряжении стартовали с островов Токто и Макин и высадились на берег в портовом городе. Учения начались с имитации бомбардировки вражеского района, после чего последовала высадка военных на берег.

Сообщается, что с южнокорейской стороны в манёврах принимали участие машины-амфибии KAAV своей версии AAV7, а с американской — десантные катера на воздушной подушке LCAC и бронированные машины HMMWV.

После высадки на берег одна из американских многоцелевых машин с трудом передвигалась по пляжу, а затем и вовсе увязла в песке, нескольким военнослужащим пришлось её толкать.

Как сообщало ИА REGNUM, в ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) началось плановое командно-штабное учение с новосибирским ракетным соединением. В учениях участвуют более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники.