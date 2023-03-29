Глава Крыма Аксенов: в Симферопольском районе сбит БПЛА

Симферополь, , 18:58 — REGNUM В Симферопольском районе Крыма системами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Дрон упал в поле, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.

Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Крыму © Сергей Мальгавко/РИА Новости

«Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал он.

Аксёнов также опубликовал фото с места падения беспилотника.

Как сообщало ИА REGNUM​, 16 марта БПЛА был сбит в Сакском районе. В эфире телеканала «Соловьев Live» Аксёнов рассказал, что ПВО Крыма ликвидируют периодически долетающие до полуострова беспилотники.