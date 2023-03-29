В Крыму сбили беспилотник ВСУ
Симферополь, 29 марта 2023, 18:58 — REGNUM В Симферопольском районе Крыма системами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Дрон упал в поле, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов.
«Жертв и разрушений нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал он.
Аксёнов также опубликовал фото с места падения беспилотника.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта БПЛА был сбит в Сакском районе. В эфире телеканала «Соловьев Live» Аксёнов рассказал, что ПВО Крыма ликвидируют периодически долетающие до полуострова беспилотники.