Политолог оценил назначение Виталия Хоценко врио главы Омской области
Москва, 29 марта 2023, 18:45 — REGNUM Назначение Виталия Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области является правильным кадровым решением. Об этом 29 марта заявил ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Это очень правильное кадровое решение и правильная кадровая политика, которую проводит президент и его политический блок в Кремле. В последние годы Хоценко прошёл школу губернаторов, был финалистом «Лидеров России», имеет опыт работы на региональном уровне и федеральном уровне в Минпроме, имеет опыт на передовой в буквальном смысле этого слова, в Донецке. Конечно же, назначение такого человека, который уже показал и доказал эффективность как управленца, является правильным шагом», — сказал Данилин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области. С июня 2022 года Хоценко возглавлял правительство Донецкой Народной Республики.
Также он является выпускником четвёртого потока в так называемой школе губернаторов и финалистом кадрового конкурса «Лидеры России» сезона 2018–2019 гг. Помимо этого, ранее Хоценко работал на руководящих должностях в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Ставропольского края, был директором Департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.