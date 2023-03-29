Москва, 29 марта, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Назначение Виталия Хоценко временно исполняющим обязанности губернатора Омской области является правильным кадровым решением. Об этом 29 марта заявил ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин и Виталий Хоценко

«Это очень правильное кадровое решение и правильная кадровая политика, которую проводит президент и его политический блок в Кремле. В последние годы Хоценко прошёл школу губернаторов, был финалистом «Лидеров России», имеет опыт работы на региональном уровне и федеральном уровне в Минпроме, имеет опыт на передовой в буквальном смысле этого слова, в Донецке. Конечно же, назначение такого человека, который уже показал и доказал эффективность как управленца, является правильным шагом», — сказал Данилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил Хоценко врио губернатора Омской области. С июня 2022 года Хоценко возглавлял правительство Донецкой Народной Республики.

Также он является выпускником четвёртого потока в так называемой школе губернаторов и финалистом кадрового конкурса «Лидеры России» сезона 2018–2019 гг. Помимо этого, ранее Хоценко работал на руководящих должностях в органах власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Ставропольского края, был директором Департамента промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.