СК Крыма возбудил дело после гибели подростка в ванне из-за неисправного котла

с. Уварово, , 18:42 — REGNUM В селе Уварово Ленинского района Крыма нашли мёртвым 15-летнего подростка. Он отравился угарным газом, принимая ванну, сообщили 29 марта в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Газовый котел © Виталий Белоусов/РИА Новости

Подросток проживал в частном доме, где был установлен твердотопливный котёл. По предварительной версии следствия, оборудование было неисправно, что и стало причиной трагедии. Выводы сделаны после осмотра отопительной системы. Иных обстоятельств, которые могли привести к смерти ребёнка, сотрудники не выявили.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В ходе расследования будут оценены действия владельца дома и служб, которые должны были проверять отопительное оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Новосибирске подросток погиб при попытке побега из детского дома. Двое 15-летних воспитанников детского дома выпрыгнули из окна, пытаясь сбежать, один из них сломал ногу, второй — скончался.