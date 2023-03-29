Копенгаген, 29 марта, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Операция минобороны Дании по подъему обнаруженного у «Северного потока» объекта завершена, им оказался морской дымовой буй, сообщили 29 марта в государственном энергетическом агентстве Дании.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика

Буй используется для визуальной маркировки и не представляет никакой угрозы для безопасности, добавили представители агентства.

Об обнаружении рядом с газопроводом неизвестного объекта власти Дании сообщили утром 29 марта. В операции по подъему объекта принимали участие в том числе представители компании-оператора «Северного потока».

Как сообщалось ранее, Совбез ООН не принял российскую резолюцию о проведении международного расследования теракта на газопроводе. Представители 12 из 15 стран при голосовании воздержались. Позднее они отметили, что не считают нужным проведение такого расследования, поскольку считают позицию России «предвзятой» и доверяют расследованиям, которые уже проводят власти Дании, Швеции и Германии.