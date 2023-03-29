Берлин, 29 марта, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Британского короля Карла III и его жену Камиллу встретили в Германии с воинскими почестями. Об этом 29 марта сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Отмечается, что Карл III начинает трёхдневный визит в Германию. Это его первый зарубежный государственный визит. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер встретил британского короля торжественным приёмом с воинскими почестями у Бранденбургских ворот в Берлине.

30 марта Карл III выступит перед бундестагом. На следующий день он с супругой отправится в Гамбург.

Как сообщало ИА REGNUM, первый визит Карла III должен был пройти во Франции, но его перенесли из-за беспорядков Париже, которые проходят из-за пенсионной реформы.