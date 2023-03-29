Секретарь СБ РФ Патрушев в Нью-Дели встретился с премьер-министром Индии Моди

Нью-Дели, , 18:23 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, находящийся в настоящее время в Нью-Дели, встретился 29 марта с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, предоставляющие взаимный интерес.

«Обсуждены вопросы российско-индийского двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

29 марта Патрушев принял участие во встрече секретарей Совбезов государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Повестка встречи не уточнялась.

Ранее секретарь Совета безопасности России призвал страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), поучаствовать в антитеррористических учениях «Мирная миссия», которые пройдут в августе в Челябинской области. Патрушев отметил, что участники ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество.