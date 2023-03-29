Берн, 29 марта, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Помощь банку UBS от правительства Швейцарии составит $118 млрд. Деньги выделены на выкуп банка Credit Suisse, который будет поглощён после того, как оказался в кризисной ситуации, сообщил Федеральный совет страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Решение было принято на заседании совета 29 марта. Деньги будут перечислены UBS двумя кредитами. В швейцарской валюте сумма составляет 109 млрд франков. Вопрос выделения средств будет рассмотрен парламентом страны.

«Общая сумма этих двух ассигнований составляет 109 млрд франков (около 118 миллиардов долларов. — Прим. ред.) в дополнение к обычным дополнительным ассигнованиям в связи с бюджетом на 2023 год», — следует из опубликованного на сайте совета документа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФБШ назвали поглощение Credit Suisse решением для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики «в исключительной ситуации». Власти Швейцарии рассматривают возможность частичной или полной национализации этого банка.