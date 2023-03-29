Суд арестовал полковника Росгвардии Волкова по делу о превышении полномочий

Москва, , 17:56 — REGNUM Полковник Росгвардии Сергей Волков арестован по решению суда в рамках дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает 29 марта корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

235-й гарнизонный военный суд арестовал полковника до 17 мая. Поместить его под стражу просил Следственный комитет РФ.

Начальника отдела морского управления Росгвардии Волкова обвиняют в поставке некачественных комплексов «Орёл-БПЛА», предназначенных для борьбы с беспилотниками около Крымского моста. Вину он не признаёт.

В суде было заявлено, что при обыске телефон Волкова находился в отделе для порошка в стиральной машине. Волков рассказал, что уронил телефон в машинку утром, когда умывался. Следствие полагает, что обвиняемый специально спрятал телефон, пытаясь скрыть какие-либо детали по делу.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, Волков поручил подготовить документы на закупку двух комплексов, зная об их технических неисправностях. В результате был заключен государственный контракт стоимостью более 395 млн рублей. Неспособность комплексов выполнять необходимые задачи была установлена в ноябре 2022 года, их пока не эксплуатируют. Уголовное дело по данному факту возбудили 17 марта, а 28 марта Волкова задержали.