Фермеры Украины заявили, что земли страны скупают бандиты, судьи и чиновники

Киев, , 17:53 — REGNUM После снятия моратория на продажу сельхозземель на Украине её активно скупают бандиты, прокуроры, судьи, госслужащие и чиновники, заявил 29 марта в интервью местному изданию «Зеркало недели» глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Меньше всего покупателей земли среди сельхозпроизводителей, которые на ней работают, отметил он.

Покупатели используют массу мошеннических схем — к примеру, регистрируют небольшое хозяйство, но скупают огромные участки, рассказал Стрижак. Кроме того, в первые месяцы после снятия моратория наблюдались длительные задержки, что служит косвенным подтверждением проходившего в тот период процесса легализации земель, де-факто полученных ранее, добавил он.

Ранее, в августе 2022 года, председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович заявил, что ещё до отмены моратория на продажу сельхозземель на Украине крупные компании «с неясной историей владения» взяли в аренду участки площадью в сотни тысяч гектаров. У этих неизвестных владельцев, предположительно, компаний из Китая, США и украинских олигархов, появится преимущественное право покупки земли, отметил Брензович.