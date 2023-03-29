Shot: упавший в Новой Москве беспилотник, окрашенный в цвета украинского флага, был без взрывчатки

Москва, , 17:53 — REGNUM Упавший в Новой Москве беспилотный летательный аппарат, окрашенный в цвета украинского флага, был без взрывчатки. Об этом 29 марта сообщает Telegram-канал Shot о ссылкой на источники.

БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пенопластово-деревянный корпус самодельного аппарата был пустой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внутри беспилотника находился только моторчик с примитивным предохранителем, который используется в садовой технике. Длина основания аппарата — около метра, ширина крыльев — 1,5 м.

Результаты экспертизы показали, что дрон не мог пролететь более 250 км, а его скорость не могла превышать 80 км/ч. Причём от места его обнаружения до границы с Украиной — около 700 км. В настоящее время устроившего диверсию ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в деревне Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы был найден беспилотник. Он упал в 100 метрах от железнодорожного полотна в поле. Дрон был окрашен в цвета флага Украины.