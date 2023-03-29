Киев, 29 марта, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Военнослужащий ВСУ в интервью немецкому каналу заявил о десятках тысяч погибших сослуживцев. Соответствующий видеосюжет опубликован на Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам военнослужащего ВСУ, он постоянно думает о десятках тысяч погибших сослуживцев.

«Вечером с ним прикурили сигарету, а через несколько часов его нет. Думаешь, каждый день думаешь», — рассказал он.

Интервью корреспондентам военнослужащий давал на русском языке.

Как передавало ИА REGNUM, по словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, в городе Часов Яр морги отказываются принимать тела погибших украинских военных из-за больших потерь под Артёмовском. По его словам, потери ВСУ в районе Артёмовска только на минувшей неделе (20-26 марта) составили до 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жители его страны и международное сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией после освобождения Артёмовска Вооруженными силами РФ. По словам Зеленского, проигрыш Украины в битве за Артёмовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».