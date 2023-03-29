ЦБ: внешний долг России в 2022 году упал до минимума за 15 лет

Москва, , 17:51 — REGNUM Внешний долг России сократился по итогам 2022 года на 21,1%, составив $380,5 млад долларов, следует из данных ЦБ.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Это стало минимальным значением с первого квартала 2007 года. Отмечается, что в денежном выражении сокращение составило $101,8 млрд. Это стало наибольшим падением с 2014 года.

В Центробанке добавили, что внешний долг России снизился преимущественно вследствие погашения кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в условиях внешнего давления адаптируется к новым реалиям, а состояние экономики показывает, что последствия санкций удалось ограничить, заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.