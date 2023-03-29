Москва, , 17:47 — REGNUM Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко доложил президенту России Владимиру Путину, что объекты в регионе восстанавливаются, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Много объектов восстанавливается регионами-шефами», — сказал он в ходе онлайн-встречи с главой государства, уточнив, что речь идёт не только о Мариуполе, в котором недавно побывал Путин.

Президент России Владимир Путин впервые посетил Мариуполь 19 марта. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российского лидера во время его визита в Мариуполь кортеж не сопровождал. По городу Путин перемещался на машине, соблюдая все правила дорожного движения.