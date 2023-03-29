Москва, 29 марта, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Виталий Хоценко, ранее возглавлявший правительство Донецкой Народной Республики. Решение о назначении принял президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле.

Егор Алеев/ТАСС Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко

«Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором», — говорится в документе.

Ранее глава государства принял отставку губернатора Омской области Алексанра Буркова, возглавлявшего регион с 2018 года.

Хоценко также является выпускником четвертого потока в так называемой школе губернаторов и финалистом кадрового конкурса «Лидеры России» сезона 2018–2019 гг. Виталий Хоценко имеет опыт работы в новых регионах, 8 июня 2022 года он возглавил правительство ДНР. Помимо этого, Хоценко ранее работал на руководящих должностях в органах власти ЯНАО, Ставропольского края. Неплохо также напомнить, что на днях в такой же логике (школа губернаторов, «Лидеры России», работа в новых регионах) был назначен губернатор Чукотки Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернаторский срок Буркова истекал в сентябре 2023 года.