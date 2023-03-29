Москва, , 17:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Соответствующий указ опубликован 29 марта на сайте Кремля.

Губернатор Омской области Александр Бурков Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принять отставку губернатора Омской области Буркова А. Л. по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Бурков стал врио главы Омской области в октябре 2017 года после отставки с этого поста Виктора Назарова. В сентябре 2018-го он стал губернатором региона, получив на выборах 82,56% голосов избирателей. Губернаторский срок Буркова истекал в сентябре 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2023 года Бурков попал под санкции госдепартамента США. После этого он заявил, что оказался в компании достойных и уважаемых людей, против которых также были введены санкции.