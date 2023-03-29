Пентагон запланировал рекордные расходы на нужды Военно-космических сил США, большие, чем траты на авиацию и флот. Вашингтонское военное ведомство не на шутку встревожено появлением у России и Китая ракетного и лазерного оружия, способного уничтожать американские спутники. Оправданы ли эти опасения и достаточно ли у Соединенных Штатов сил для попыток сохранить свою космическую гегемонию?

Сергей Адамов, , 21:44 — REGNUM Армия США начала программу подготовки военно-космических сил (United States Space Force, USSF) к конфликту в космосе, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне. Такие меры предпринимаются из-за разработки Россией и Китаем вооружений, способных повредить спутниковой группировке США и нанести урон американским интересам в космосе, пояснили источники издания.

Угроза Сергей Корсун (c) ИА REGNUM

В Вашингтоне также серьёзно озабочены развитием космической программы Китая, который становится конкурентом Штатов на рынке космических услуг.

В этой связи в ближайшие годы планируется серьёзно увеличить бюджет космических сил, который составит рекордные 30 млрд долларов — на 4 млрд больше, чем в 2022-м, и больше бюджета ВМС и авиации. Выделение новых средств предварительно одобрил Белый дом. Личный состав USSF планируется увеличить до 16 тысяч человек. По данным WSJ, для Космических сил армии США приобретут специальные тренажеры для подготовки к боям в космосе, персонал USSF обучат работе со спутниками, наземным коммуникационным и сенсорным оборудованием и системами вооружения.

В Пентагоне опасаются: ракетные и лазерные вооружения, разработанные Россией и Китаем, способны вывести из строя спутниковую систему США и тем самым прервать гражданские и военные коммуникации. В январе этого года та же The Wall Street Journal сообщала, что минобороны США намерено объявить тендер на разработку ракетных систем, способных отбить «атаки России и Китая» на американские спутники.

Опасения американцев по поводу имеющихся у потенциального противника средств борьбы со спутниками вполне реалистичны, сказал ИА REGNUM военный эксперт, майор запаса Александр Михайловский.

«В 2019 году стало известно о том, что Китай занимается созданием военной базы в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, — напомнил собеседник. — Тогда сообщалось, что на новом объекте развёрнут комплекс по слежению за спутниками на земной орбите и мощная стационарная лазерная установка, способная выводить из строя оптические системы, детекторы и солнечные панели спутников».

Синьцзян Иван Шилов © ИА REGNUM

Мощность лазерного луча на этой установке составляет около 300 Вт на квадратный сантиметр, что позволяет плавить стекло, пластик и другие элементы спутника, пояснил эксперт. Дальность поражения составляет от 500 до 1000 миль (около 800–1600 км). «Сейчас этот комплекс доведён до ума и представляет серьёзную угрозу для американской спутниковой группировки», — отметил эксперт.

Одновременно активная разработка средств борьбы со спутниками ведётся в России. В числе разработок, информация о которых была опубликована в открытых источниках, — лазерные комплексы «Пересвет», предназначенные для прикрытия подвижных грунтовых ракетных комплексов на марше от слежения со стороны спутников предполагаемого противника. В Министерстве обороны России сообщили, что первые расчёты заступили на боевое дежурство в 2019 году.

Комплекс «Пересвет» Кадр из видео «Боевой лазерный комплекс «Пересвет». Минобороны России

В России разрабатываются ракеты, способные поражать спутники на малых орбитах. «Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник», — приводило в ноябре 2021 года ТАСС сообщение главы Минобороны Сергея Шойгу.

Помимо российских и китайских средств борьбы со спутниками, Пентагон рассматривает как угрозу и сами спутники, прежде всего китайские. «За последние шесть месяцев Китай провел 35 запусков, добавив к своей орбитальной архитектуре передовые спутники связи и разведки, наблюдения и разведки (ISR), — цитировала Daily Mail недавнее заявление командующего Космическими войсками США генерала Ченса Зальцмана.

Спутник обнаружения Иван Шилов © ИА REGNUM

Из более чем 700 действующих спутников Китая 347 являются платформами ISR Народно-освободительной армии Китая, подчеркивал глава USSF. По его словам, оптические, радиолокационные и радиочастотные возможности этих спутников позволяют отслеживать действия американских военных по всему миру. Генерал выразил опасение: к 2045 году Китай планирует стать передовой космической державой, к чему США в настоящий момент не готовы.

Особенно американцы боятся разработки Китаем мобильных лазерных установок, предназначенных для установки на спутники, отмечает Михайловский.

«Разработкой малогабаритных высокомощных лазерных установок китайцы заняты на протяжении последних лет. Эта технология может применяться как в военных, так и в гражданских целях — для передачи информации, — пояснил эксперт. — Последние разработки позволили уменьшить лазерную установку до полутора килограмм. Одна такая установка сможет генерировать сотни импульсов не перегреваясь за счёт передовой системы охлаждения».

Аналитик подчеркнул:

«Это означает, что в теории любой китайский спутник может неожиданно начать истреблять спутники противника на орбите».

Учитывая то, какую ставку Штаты делают на свою спутниковую группировку при планировании военных конфликтов, можно понять, почему эти угрозы вызывают у них такую озабоченность, констатировал Михайловский.

При этом находящиеся на вооружении армии США боевые лазеры обладают существенно большими габаритами, что свидетельствует об отставании американской оборонной промышленности в этой сфере.

Как уже говорилось выше, для военнослужащих космических войск планируется закупить тренажеры для подготовки к боям на земной орбите. Но, как подчеркивается в той же публикации WSJ, Пентагон отказался от производства пилотируемых космических аппаратов и будет делать ставку на беспилотные технологии. В том числе на создание беспилотных космических аппаратов.

Но в ближайшие годы Вашингтону будет сложно найти ответ на возникшие угрозы для их доминирования в космосе, убеждён Александр Михайловский:

«Я бы сказал, что они очень долго не рассматривали это направление как приоритетное, — констатирует эксперт. — Одно время они абсолютно доминировали в области спутниковых технологий и не предполагали, что существуют какие-то угрозы для их господства. Да и уничтожение спутников до недавнего времени считалось чисто теоретической задачей.

Ничего серьёзнее «ведра с гайками», рассыпанного на орбите, никто не придумал».

Если Штаты хотят противостоять современным угрозам, то им уже сейчас нужно работать на усиление и «щита», и «меча», указывает эксперт. То есть учиться защищать свои спутники от тех же лазеров и разрабатывать свои средства борьбы со спутниками.

«Надо сказать, что увеличение штата космических войск говорит о том, что Пентагон серьёзно настроен решать эти задачи», — отмечает Михайловский. Но, полагает он, в ближайшее время наверстать упущенное не получится — время упущено.

«Однако вполне возможно, что нынешняя непростая ситуация, в которой они оказались, послужит стимулом для появления принципиально новых решений в этой сфере. Есть сведения, что сейчас Пентагон изучает перспективные стартапы в сфере производства материалов, устойчивых к поражению лазером. Так что без боя они поле битвы за космос точно не сдадут», — резюмировал специалист.