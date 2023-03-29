Голикова: рост реальных зарплат в России за последние пять лет составил 22,1 процента

Москва, , 17:44 — REGNUM Реальные зарплаты российских граждан выросли более чем на 20% за последние пять лет, в текущем году показатель вырос в 22 регионах. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 29 марта на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что предварительные данные Росстата говорят о небольшом снижении — на 1% — реальной средней месячной начисленной заработной платы в 2022 году по отношению к предыдущему году. Ещё не учтены итоговые данные по малым и средним предприятиям. В четвёртом квартале зафиксирована динамика увеличения реальных зарплат.

Рост реальной заработной платы пока отмечен в 22 регионах. Более всего он заметен в Ханты-Мансийском автономном округе и Бурятии. Среди макрорегионов лидируют Сибирский и Уральский федеральные округа, заявила Голикова.

«Совокупный рост реальных заработных плат за последние 5 лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные», — сказала вице-премьер.

Росстат, добавила она, уточнит данные по зарплатам в мае. Ожидается, что в целом по минувшему году будет хоть и небольшое, но увеличение реальной заработной платы.

Голикова сообщила также, что с учётом мер, запланированых к реализации в 2023 году, прогнозируется «устойчивый рост реальной заработной платы и реальных доходов населения».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин в ходе совещания заявил о позитивной динамике в российской экономике, которая наблюдается с июля прошлого года на фоне освоения ниш, освободившихся из-за антироссийских санкций. При этом он призвал не расслабляться, а работать над наращиванием внутреннего спроса. Доходы населения хоть и скромно, но начали расти, также заявил президент, при этом уровень безработицы остаётся рекордно низким.