Париж, 29 марта, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Во Франции возбудили уголовное дело в отношении женщины, оскорбившей президента страны Эммануэля Макрона в социальной сети. Об этом сообщает издание Voix du Nord в среду, 29 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мусор будет говорить завтра в 13 часов…» — написала француженка в запрещённой социальной сети 21 марта, в преддверии интервью Макрона после одобрения пенсионной реформы. Обвинения выдвинуты за публикацию, в которой гражданка Франции оскорбила главу республики.

Сообщается, что 24 марта сотрудники правоохранительных органов вторглись в дом к француженке для взятия её под стражу. Ход делу дал заместитель префекта её региона Гийома Тирара.

Рассмотрение дела в суде назначено на 20 июня. Согласно законодательству республики, за «неуважение к лицу, ответственному за государственную власть», женщине грозит до одного года тюремного заключения и штраф в размере €15 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующую неделю запланирована встреча членов французского правительства с представителями профсоюзных организаций страны, на ней намерены обсуждать болезненный вопрос повышения пенсионного возраста. Приглашение профсоюзы получили от премьер-министра Франции Элизабет Борн.