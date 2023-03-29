Москва, , 17:27 — REGNUM В Москве в здании телецентра «Останкино» на улице Академика Королёва женщине оторвало палец. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

26 марта в телецентр «Останкино» вызвали наряд скорой помощи, медикам сообщили, что на рабочем месте травмировалась 41-летняя женщина. Сотрудники телецентра рассказали, что ей оторвало палец. На место направили также и наряд полиции.

«С адреса [Москва, улица] Академика Королёва, 12 поступило сообщение, что 41-летней женщине случайно оторвало палец дверью на рабочем месте. Выяснилось, что это произошло, когда пострадавшая закрывала дверь в одну из студий», — сказал собеседник агентства.

Врачи поставили пострадавшей женщине предварительный диагноз — открытый перелом указательного пальца правой руки и назначили лечение. Полиция в данный момент проводит по данному факту проверку.