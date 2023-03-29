Париж, 29 марта, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Жительницу Франции арестовали и оштрафовали на 15 тысяч евро за оскорбление президента страны Эммануэля Макрона в соцсетях, передает 29 марта Voix du Nord.

Отмечается, что в своей записи гражданка назвала Макрона «мусором», указав, что этот «мусор» будет выступать на следующий день в 13 часов, что совпадает с временем телеинтервью президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Сотрудники полиции пришли в дом женщины и арестовали ее, уведя под конвоем. Помимо уже наложенного штрафа, ей грозит год тюремного заключения.

Как сообщалось ранее, с января 2023 года во Франции проходят масштабные митинги против повышения пенсионного возраста. Правительство страны утвердило реформу в марте 2023 года в обход голосования в парламенте. Участники протестных акций, помимо отмены повышения пенсионного возраста, требуют и отставки Макрона.