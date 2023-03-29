Москва, 29 марта, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвиняют в поставке некачественной техники для борьбы с БПЛА около Крымского моста. Об этом 29 марта сообщает из зала 235-го Гарнизонного военного суда корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

По словам военного следователя, в войска Росгвардии поступили два комплекса по борьбе с беспилотниками, в ноябре 2022 года было установлено, что технические характеристики аппаратуры были недостаточно хорошими для успешного выполнения задач.

Представитель прокуратуры уточнил, что речь идёт о комплексах «Орёл-БПЛА», предназначенных для защиты Керченского моста.

В материалах дела указано, что по результатам аукциона был заключен государственный контракт на сумму 395,48 млн рублей.

В настоящее время эксплуатация комплексов приостановлена. По данному факту 17 марта 2023 года было возбуждено уголовное дело. Фигурант был задержан 28 марта, ему предъявлено обвинение.

Как передавало ИА REGNUM, накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему поставок неисправного вооружения по завышенным ценам. Ущерб оценивается почти в 400 млн рублей.