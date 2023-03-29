Полковник Росгвардии Волков не признал вину в закупке неисправных комплексов для борьбы с БПЛА

Москва, , 17:15 — REGNUM Полковник Росгвардии Сергей Волков не признаёт вину в закупке неисправных комплексов для борьбы с беспилотниками около Крымского моста. об этом 29 марта сообщает РИА Новости.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

«Полковнику Росгвардии Волкову вменяется поставка неисправных комплексов «Орёл-БПЛА», вину он не признаёт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти комплексы должны были отслеживать дроны в охраняемом пространстве, но работали некорректно.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему поставок неисправного вооружения по завышенным ценам.

В результате был задержан начальник отдела морского управления Росгвардии, но, по словам Хинштейна, масштаб преступления не ограничивается одним участником. Ущерб по делу превысил 395 млн руб.