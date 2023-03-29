Красногорск, 29 марта, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Следователи задержали врача частной «скорой», высадившего из машины ребёнка с двусторонней пневмонией из-за нехватки денег на оплату у родителей. Об этом 29 марта сообщили в региональном главке СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«В городском округе Видное задержан сотрудник частной медицинской организации, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и покушении на мошенничество», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 11 марта мужчина, являясь врачом частной медицинской организации, потребовал от матери мальчика дополнительную оплату помимо ранее уплаченной суммы.

Не получив необходимую сумму, подозреваемый попросил женщину и её ребенка выйти из автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске ссора, которая разгорелась между пассажирами автобуса, вылилась в вооружённый конфликт. Участниками перепалки стали трое мужчин. Зачинщиков высадили из автобуса, но на этом конфликт не закончился, а продолжился на остановке общественного транспорта.