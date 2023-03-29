Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что в геополитике сейчас происходит сдвиг тектонических плит, при этом глобальным угрозам не сможет противостоять ни одна страна. Об этом 29 марта он заявил на втором «саммите за демократию».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш © SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS

Он отметил, что технологии трансформируют жизнь, а в геополитике происходят сдвиги тектонических плит.

Гутерриш уточнил, что с глобальными угрозами не сможет справиться ни одна страна либо организация, если действует в одиночку.

Генеральный секретарь ООН заявил, что в настоящее время демократия находится под угрозой.

«Мы видим все больше деспотизма и все меньше просвещения», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, США на втором «саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет они же и попрали. По его мнению, на саммите в адрес геополитических противников будут звучать заведомо недостоверные обвинения в коррупции и военных преступлениях, при этом будут проигнорированы реальные акты геноцида и финансовые махинации, которые совершаются с одобрения Вашингтона. Инициатором «саммита за демократию» стали США.