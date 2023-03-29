Вашингтон, 29 марта, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что в геополитике сейчас происходит сдвиг тектонических плит, при этом глобальным угрозам не сможет противостоять ни одна страна. Об этом 29 марта он заявил на втором «саммите за демократию».

SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Он отметил, что технологии трансформируют жизнь, а в геополитике происходят сдвиги тектонических плит.

Гутерриш уточнил, что с глобальными угрозами не сможет справиться ни одна страна либо организация, если действует в одиночку.

Генеральный секретарь ООН заявил, что в настоящее время демократия находится под угрозой.

«Мы видим все больше деспотизма и все меньше просвещения», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, США на втором «саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет они же и попрали. По его мнению, на саммите в адрес геополитических противников будут звучать заведомо недостоверные обвинения в коррупции и военных преступлениях, при этом будут проигнорированы реальные акты геноцида и финансовые махинации, которые совершаются с одобрения Вашингтона. Инициатором «саммита за демократию» стали США.