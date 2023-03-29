Тель-Авив, Израиль, 29 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал министров не комментировать критические высказывания президента США Джозефа Байдена о судебной реформе в Израиле, передает 29 марта «Едиот ахронот».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что его страна «не является еще одной звездой на американском флаге» и что Байдену не стоит вмешиваться во внутренние дела Израиля.

Также, как отмечается в публикации, министр культуры и спорта Мики Зоар на страницах в соцсетях написал (но вскоре удалил это сообщение), что Байден стал жертвой «фейковых новостей».

При этом сам Нетаньяху 29 марта заявил, что израильское законодательство и его изменения будут зависеть не от «советов извне», даже если эти советы исходят от «лучших друзей», а исключительно от воли народа.

Как сообщалось ранее, власти Израиля решили отложить до лета 2023 года вопрос о судебной реформе. Планы правительства изменить законодательство привели к проведению протестных акций в течение ряда последних недель, в них приняли участие десятки тысяч человек. Власти США призвали Тель-Авив к поиску компромисса.