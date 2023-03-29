Москва, 29 марта, 2023, 16:58 — ИА Регнум. АвтоВАЗ планирует запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года, сообщили 29 марта в пресс-службе компании.

Knowitall63 Lada Vesta

«Совместно с партнерами из дружественных стран АвтоВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе «Ниссан» в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что АвтоВАЗ будет выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D.

Всего же в текущем году компания планирует произвести более 400 тыс. автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава АвтоВАЗа подтвердил планы компании по началу производства на петербургской площадке во втором полугодии 2023 года нескольких моделей автомобилей LADA, а также по их дальнейшей локализации в 2024–2026 годах с привлечением поставщиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Для запуска производства автомобилей LADA в Петербурге концерн АвтоВАЗ получит доступ ко всей необходимой инфраструктуре. Кроме того, АвтоВАЗ в Петербурге сможет рассчитывать на региональные программы поддержки промышленных предприятий.