Объект рядом с «Северным потоком» подняли со дна, он безопасен
Копенгаген, 29 марта 2023, 16:56 — REGNUM Объект, ранее обнаруженный возле трубопровода «Северный поток», поднят со дна. Он не представляет опасности, сообщило Датское энергетическое агентство.
Доставать объект со дня Балтийского моря помогал оператор Nord Stream 2 AG. Ранее было высказано предположение, что рядом с магистралью может находиться морской дымовой буй.
В агентстве уточнили, что форма поднятого на поверхность объекта цилиндрическая, его высота около 40 см, диаметр — 10 см.
Как сообщало ИА REGNUM, о решении поднять предмет на поверхность было заявлено 23 марта, к операции собирались привлечь министерство обороны Дании. К участию в подъёме объекта также пригласили компанию — оператора «Северного потока» Nord Stream 2 AG, предложение датской стороны было принято. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной новость об этом приглашении в рамках расследования теракта на трубопроводах «Северный поток».