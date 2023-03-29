Копенгаген, 29 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Объект, ранее обнаруженный возле трубопровода «Северный поток», поднят со дна. Он не представляет опасности, сообщило Датское энергетическое агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Доставать объект со дня Балтийского моря помогал оператор Nord Stream 2 AG. Ранее было высказано предположение, что рядом с магистралью может находиться морской дымовой буй.

В агентстве уточнили, что форма поднятого на поверхность объекта цилиндрическая, его высота около 40 см, диаметр — 10 см.

Как сообщало ИА REGNUM, о решении поднять предмет на поверхность было заявлено 23 марта, к операции собирались привлечь министерство обороны Дании. К участию в подъёме объекта также пригласили компанию — оператора «Северного потока» Nord Stream 2 AG, предложение датской стороны было принято. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивной новость об этом приглашении в рамках расследования теракта на трубопроводах «Северный поток».