Фильм Алисы Ерохиной «Накануне» выиграл два приза на фестивале L’Europe autour de l’Europe

Париж, , 16:57 — REGNUM Картина российского режиссёра Алисы Ерохиной «Накануне» завоевал две награды на французском кинофестивале L’Europe autour de l’Europe. Об этом сообщили организаторы смотра.

Максим Кадр из к/ф «Накануне» реж. Алиса Ерохина. 2022г. Россия

«Поздравляем Алису Ерохину, обладательницу Приза LUNA (студенческое жюри) и Приза SAUVAGE (специальное упоминание) за фильм «Накануне» (Россия/Франция)», — говорится в официальной соцсети фестиваля.

Фильм повествует о замкнутом подростке, который решает избавиться от любовницы своего женатого отца. В фильме сыграли Дарья Екамасова, Артём Яковлев, Вероника Жукова и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, второй сезон сериала «Дом дракона» от американского телеканала HBO станет короче. Новый сезон приквела «Игры престолов» будет состоять из восьми эпизодов. Таким образом, второй сезон будет на два эпизода меньше, чем первый.