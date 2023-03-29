Москва, , 16:49 — REGNUM Начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотниками около Крымского моста. Об этом 29 марта сообщает из зала суда корреспондент ИА REGNUM.

Фемида Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, обвиняемый, действуя умышленно, поручил подготовить документы на закупку двух комплексов, не сообщив об их технических неисправностях.

В материалах дела указано, что по результатам аукциона был заключен государственный контракт на общую сумму 395 млн 486 тысяч 196 рублей. В ноябре 2022 года было установлено, что данные комплексы не способны выполнять необходимые задачи, уточнил следователь.

Сейчас эксплуатация комплексов приостановлена. По данному факту 17 марта 2023 года было возбуждено уголовное дело, 28 марта фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение.

Как передавало ИА REGNUM, 28 марта стало известно, что сотрудники собственной безопасности Росгвардии пресекли коррупционную схему поставок неисправного вооружения по завышенным ценам.

В результате был задержан начальник отдела морского управления Росгвардии, но, по словам Хинштейна, масштаб преступления не ограничивается одним участником. Ущерб оценивается почти в 400 млн рублей.