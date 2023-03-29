Guancha: жителей Китая возмутили слова Зеленского о готовности к встрече с Си Цзиньпином

Пекин, , 16:34 — REGNUM В Китае президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов о готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином напомнили, что китайская дипломатия существует не для показухи. Приглашение приехать в Киев, адресованное китайскому лидеру, возмутило читателей издания Guancha.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кем он себя возомнил?» — прокомментировал заявление Зеленского интернет-пользователь. Другой высказал мнение, что общаться с украинским президентом бесполезно, потому что он не принимает решения.

Один из читателей считает, что своим приглашением Зеленский пытается вырыть яму для Китая, но власти страны «не поведутся» на эту уловку.

Еще один автор выразил мнение, что «суть российско-украинского конфликта — это противостояние России и США».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В министерстве иностранных дел КНР пояснили, что не располагают информацией о возможной встрече лидеров.