Тамбов, 29 марта, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин встретился со студенческим активом Мичуринского государственного аграрного университета. Как сообщает пресс-служба Тамбовской облдумы, во встрече приняли участие исполняющий обязанности ректора Мичуринского ГАУ Сергей Жидков, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике областной думы Ирина Тен, председатель Молодежного парламента области Илья Букатин.

Фото Павла Васильева

«Я рад приветствовать вас в гостях у регионального парламента. Тамбовская областная дума всегда открыта для общения, у нас здесь регулярно проходят встречи с активной инициативной молодежью региона. И, я думаю, вам будет интересно узнать, как строится работа в нашем законодательном собрании, как происходит процесс законотворчества. Вполне возможно, что кто-то из вас в будущем захочет попробовать свои силы на политическом поприще», — приветствовал гостей Евгений Матушкин.

Как подчеркнул председатель Тамбовской областной думы, 2023 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. «Я сам по образованию педагог и всегда считал и буду считать себя в первую очередь педагогом, а потом уже политиком. С удовольствием отвечу на интересующие вас вопросы и буду рад, если мой опыт, мои знания будут вам полезны. И, в свою очередь, хотелось бы услышать от вас предложения, пожелания, касающиеся развития молодежной политики в регионе», — сказал председатель областной думы.

Фото Павла Васильева

Общались гости и руководитель регионального парламента за чашкой чая. Конечно же, студентов интересовал профессиональный путь Евгения Алексеевича, его работа в сфере образования, его путь в политику. Какими качествами должен обладать руководитель? «Порядочность, честность, ответственность, профессионализм», — так ответил на этот вопрос председатель облдумы.

На вопрос о проблемах, которые тревожат спикера больше всего, Евгений Матушкин поделился мнением о том, что очень многие отрасли России нуждаются сейчас в квалифицированных кадрах. «Учитесь, стремитесь получать знания, приобретать и теоретические, и практические навыки. Умные талантливые выпускники учебных заведений нужны всегда и во всех сферах», — подчеркнул Евгений Матушкин.

Фото Павла Васильева

Подробно студенты попросили спикера остановиться на важнейших законах, которые были приняты думой и над которыми сейчас идет работа. «Знаете, я всегда говорю, что нет более или менее значимых законов. Каждый важен. Большое внимание мы уделяем обсуждению бюджета региона. Значительная часть бюджета направляется на социальную защиту населения, бюджет нашей области всегда социально ориентирован. Это поддержка малоимущих категорий граждан, многодетных семей, поддержка сферы здравоохранения, образования, поддержка семей участников специальной военной операции», — сказал Евгений Матушкин.

Еще на один вопрос — «Что должно мотивировать молодежь на работу в органах власти?» — Евгений Матушкин ответил однозначно: «Депутат — это помощник избирателей, людей, которые доверили ему представлять их интересы. Приносить пользу своему краю, своим землякам, делать жизнь своего региона лучше — именно этим должны руководствоваться люди, которые хотят работать в органах власти».

Фото Павла Васильева

Одна из озвученных студентами инициатив — о возможности молодежи региона участвовать в формировании Молодежного парламента путем голосования. «Роль Молодежного парламента — очень существенная. Он обладает у нас правом законодательной инициативы. И если рассматривать вариант выборов членов Молодежного парламента голосованием, то нужно будет продумать, как сделать так, чтобы в парламенте всё равно были представлены все муниципалитеты», — ответил Матушкин.

Прозвучавшие вопросы были разной тематики. На каждый председатель регионального парламента ответил полно и открыто. Были и вопросы с юмором: «Что отличает американца от русского?» Вопрос не случаен. В послужном списке Евгений Алексеевича — работа заместителем директора школы при посольстве СССР в США. Евгений Матушкин отметил необыкновенное трудолюбие жителей нашей огромной страны, смекалку, умение приходить друг другу на помощь, любовь к своей Родине и уважение к традициям и ценностям представителей других стран.

Фото Павла Васильева

Гостей интересовало и то, чем председатель регионального парламента любит заниматься в свободное от работы время, какие у него есть хобби. «Люблю рыбалку, общение с природой. И не представляю своей жизни без книг. Люблю классику, люблю фантастику, люблю поэтическое творчество Высоцкого. И вам советую — читайте хорошие книги», — подчеркнул Евгений Матушкин.

Также Евгений Матушкин вручил студентам памятные подарки — за активную научно-исследовательскую и проектную деятельность по развитию муниципальных образований Тамбовской области, а также за активную общественную и патриотическую деятельность на благо Мичуринского аграрного университета, родного города и Тамбовской области. Почётной грамотой Евгений Матушкин наградил исполняющего обязанности ректора Мичуринского ГАУ Сергея Жидкова — за многолетний добросовестный труд и подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышленного комплекса.

Фото Павла Васильева

Завершилась встреча общим фото и экскурсией по областному парламенту. Студентам рассказали о том, как строится работа заксобрания, как взаимодействуют между собой управления областной думы, как проходит работа над законопроектами.