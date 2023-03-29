Анкара, , 16:26 — REGNUM При разборе завалов в турецком городе Кахраманмараш найден кот по кличке Хан. Об этом сообщает издание BIA News.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сообщается, что животное было обнаружено на 49-й день спасательной операции. Четверолапого обнаружили во время поисков кухонной утвари.

Ветеринары диагностировали у животного сильное обезвоживание и перелом лап. Хозяйка Хана надеется, что ее любимец поправится.

Ранее сообщалось, что на 22-й день после сильнейшего в истории землетрясения спасли из-под завалов собаку, а на 17-й день — двух овец.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались в Сирии. По данным главы Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера, число погибших в результате смертоносного землетрясения в Турции превысило 50 тысяч человек.