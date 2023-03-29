Министр обороны Украины Резников: ВСУ будут наступать сразу по нескольким направлениям

Киев, , 16:12 — REGNUM Наступление ВСУ планируется по нескольким направлениям. Об этом 29 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью эстонской телекомпании ERR.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Оно (наступление. — Прим. ИА REGNUM) уже планируется по нескольким направлениям. Важно определить наиболее подходящий момент», — сказал Резников.

Он добавил, что в предстоящем наступлении будут задействованы полученные Киевом танки Leopard. По его словам, они появятся на поле боя в апреле–мае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит несколько сценариев наступления в Запорожской области. По его словам, речь идёт не только о сухопутной операции, но и о десантной с форсированием Днепра.

Рогов отметил, что российские войска готовы к любым неожиданностям и встретят противника как полагается, во всеоружии.