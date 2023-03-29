Киев, 29 марта 2023, 16:14 — REGNUM Киеву не хватает 20 систем противовоздушной обороны Patriot, однако страна до сих пор их не получила. Об этом 29 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

ЗРК Patriot
ЗРК Patriot
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Украинский лидер акцентировал внимание на том, что даже этого числа батарей может быть недостаточно, «поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет».

По словам Зеленского, западные страны передали Украине не всё обещанное вооружение.

«У нас есть отличные решения по системам противоракетной обороны Patriot, однако в действительности у нас их пока нет», — добавил Зеленский.

Ранее президент Украины пожаловался, что одна из западных стран поставила Киеву неисправную систему противовоздушной обороны. По его словам, она не сработала, и её приходилось несколько раз менять.