Киев, 29 марта, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Киеву не хватает 20 систем противовоздушной обороны Patriot, однако страна до сих пор их не получила. Об этом 29 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Украинский лидер акцентировал внимание на том, что даже этого числа батарей может быть недостаточно, «поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет».

По словам Зеленского, западные страны передали Украине не всё обещанное вооружение.

«У нас есть отличные решения по системам противоракетной обороны Patriot, однако в действительности у нас их пока нет», — добавил Зеленский.

Ранее президент Украины пожаловался, что одна из западных стран поставила Киеву неисправную систему противовоздушной обороны. По его словам, она не сработала, и её приходилось несколько раз менять.