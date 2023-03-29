Тверь, 29 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел сегодня, 29 марта, заседание регионального Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства. Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в ходе заседания были рассмотрены вопросы о новых резидентах региональных инновационно-промышленных парков, включении проекта по строительству крупного гостиничного комплекса в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области поддержат новые инвестпроекты по производству искусственных алмазов, созданию систем пожаротушения, строительству крупного гостиничного комплекса

«В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул: смысл нашей работы состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести нашу экономику на новые рубежи, — заявил Игорь Руденя. — Чтобы наши предприятия нарастили выпуск востребованной продукции, заняли ниши, которые освободились после ухода западных компаний. Сегодня в повестку включены вопросы, которые напрямую касаются решения задачи, поставленной главой государства. Мы продолжаем работу по поддержке предприятий Верхневолжья. В том числе поддерживаем инновации, которые способствуют укреплению обороноспособности нашей страны».

В регионе продолжается работа по созданию и развитию в городе Кимры высокотехнологичного кластера по синтезу и обработке искусственных алмазов. На предыдущем заседании совета принято решение о придании данной площадке статуса инновационно-промышленного парка «Савёловский». Сегодня — о признании ее первым резидентом АО «Алькор». Соглашение о намерениях по сотрудничеству с компанией было подписано на Петербургском международном экономическом форуме — 2022.

Предполагается создание более 300 новых рабочих мест. Уже в этом году планируется запустить первую очередь комплекса по выращиванию синтетических алмазов. Здесь будут создавать комплектующие для электроники, датчики для высокоточных измерений, компоненты оптических систем, лазерные системы и другую высокотехнологичную продукцию, востребованную в оборонно-промышленном комплексе страны, включая космический блок, в медицине, ювелирной промышленности и других отраслях.

На производстве будет применяться уникальная технология HPHT (High Pressure High Temperature) — метод температурного градиента. Ростовую ячейку с алмазной затравкой, графитом и каталитической смесью из металлов помещают в гидравлический пресс, где под воздействием температуры около 1500 °C и давлением в 50–70 тыс. атмосфер происходят дальнейшие преобразования. Углерод кристаллизуется на затравке, которая через несколько недель вырастает в алмаз. Первая партия прессов уже доставлена на площадку.

«Благодаря тому, что компания стала резидентом парка «Савеловский», мы можем получить государственную поддержку, налоговые льготы, — отметил коммерческий директор АО «Алькор» Артем Васин. — В июне начнем производство. Но не собираемся на этом останавливаться — уже начали готовить второй цех к запуску. Кроме того, наша компания установила рекорд по выращиванию синтетического кристалла: камень достиг размера 20,75 карата. Планируем добиться еще больших успехов. Скоро в Тверской области будут выращиваться самые большие искусственные алмазы в мире. Также будем участвовать в развитии города, хотим построить в Кимрах бассейн, конгресс-центр».

Также на заседании одобрено решение о признании научно-производственного объединения «Гранит-Саламандра» резидентом инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме с предприятием также было подписано соглашение о сотрудничестве. Объединение использует собственные научные исследования и разработки для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции — пожарного оборудования, средств пожаротушения. Среди ключевых партнеров компании — Министерство обороны РФ, ОАО «РЖД».

В текущем году стартует инвестпроект по созданию в Калининском районе нового предприятия по производству средств и систем пожаротушения. Это позволит ввести порядка 100 новых рабочих мест. «Наш проект подразумевает расширение производственной базы, увеличение мощностей, рабочих мест. Планируем реализовать планы в пятилетний срок. Предоставление в Тверской области участка земли с подведенными коммуникациями — большая поддержка для нас», — подчеркнул генеральный директор акционерного общества «НПГ Гранит-Саламандра» Леонид Дубрава.

Также на заседании совета одобрено включение проекта по строительству нового круглогодичного гостиничного комплекса в Конаковском районе в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области.

Возле деревни Тешилово ООО «ЛВ. РУ» планирует строительство 5-звездочного комплекса на 126 мест с бассейном, пляжем, собственной фермой. Проект отвечает задачам формирования конкурентоспособного продукта в индустрии гостеприимства, роста туристического потока в Тверскую область и создания в отрасли новых рабочих мест. Всего планируется ввести 180 рабочих мест. Предполагается, что в комплексе будет ежегодно отдыхать около 34 тысяч гостей. Выход на проектную мощность заявлен к 2029 году.